Штрафы за разговоры по телефону за рулем будут выносить с помощью камер

В России водителей, болтающих за рулем по телефону, сотрудники ГИБДД планируют выявлять с помощью высокоточных камер и программы, работающей на основе нейросети. Умные комплексы для распознавания гаджетов проходят тестирование.

Как рассказал газете "Коммерсантъ" заместитель начальника ГИБДД России Александр Быков, о массовом применении устройства речь пока не идет, но Госавтоинспекция рассматривает возможность установки приборов на дорогах Москвы.

- Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания. Свои замечания на этот счет мы уже высказали, - сказал Александр Быков.

Суть технологии заключается в том, что нейросеть с помощью большого количеств данных (Big Data) научилась с высокой точностью определять, держит водитель телефон в руках или нет. Затем правонарушение фиксируется и штраф присылается владельцу автомобиля по почте. Предполагается, что если за рулем в момент нарушения находился не собственник машины, то он сможет в рамках обжалования переписать постановление на водителя.

Напомним, что в январе депутаты Госдумы России предложили увеличить штраф за использование телефона за рулем с 1,5 до 5 тысяч рублей. Наказание также предполагается распространить не только на мобильные телефоны, но и на планшеты, умные часы, электронные браслеты и другие устройства.