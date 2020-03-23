В Госдуме назвали правильным решение о самоизоляции пожилых

В думском Комитете по охране здоровья поддержали введение домашнего режима для пожилых жителей Москвы и Подмосковья.

Ранее власти Москвы и Подмосковья рекомендовали гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период с 26 марта по 14 апреля в связи с пандемией коронавируса. Сообщается также, что граждане этих категорий получат выплаты: по 4 тыс. рублей - москвичи и по 3 тыс. рублей - жители Московской области. Премьер РФ Михаил Мишустин призвал глав и других регионов последовать этому примеру и принять аналогичные меры. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин поддержал меру, назвав ее "правильной".

- В обстоятельствах такой угрозы предупреждение как никогда является эффективным, - заявил он в комментарии RT. - Мы должны создать условия для пожилых граждан, чтобы в этот трудный период повышенного риска люди находились дома.

Пожилые люди, подтвердил он, имеют риск получить заболевания в более тяжелой форме и осложнения. "Мера абсолютно адекватная и, естественно, согласована с экспертами, инфекционистами и эпидемиологами", - сказал Говорин.

Он подчеркнул, что пожилых без необходимого не оставят. Волонтеры будут помогать пожилым людям, которые "по звонку" смогут получать помощь в приобретении лекарств и продуктов, в решении вопросов ЖКХ.