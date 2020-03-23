В Госдуме предложили карантин и выплаты для всех пожилых россиян

Как и в Москве, по всей стране для граждан старше 65 лет нужно ввести домашний режим и выплатить компенсацию финансовых расходов в связи с введением режима самоизоляции. Об этом заявил в комментарии "РГ" председатель партии "Справедливая Россия", лидер думской фракции СР Сергей Миронов.

Ранее о такой мере объявили власти Москвы и Подмосковья: они обязали граждан в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции в период с 26 марта по 14 апреля в связи с пандемией коронавируса. Сообщается также, что граждане этих категорий получат выплаты: по 4 тысячи рублей - москвичи и по 3 тысячи рублей - жители Московской области. Премьер РФ Михаил Мишустин призвал глав и других регионов последовать этому примеру и принять аналогичные меры. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

"Считаю, что комплекс мер, о которых сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, должен стать моделью для аналогичных решений в других регионах страны, - прокомментировал Миронов. - Домашний карантин для граждан старше 65 лет нужно вводить по всей стране. Это позволит избежать заражения коронавирусом наиболее уязвимой категории людей".

Так же, как и в Москве, считает он, по всей стране граждане старше 65 лет должны получить компенсацию финансовых расходов в связи с введением режима самоизоляции.

"Ведь многим из них могут срочно потребоваться дополнительные лекарства, и на это нужны деньги, - пояснил парламентарий. - Нельзя допустить, чтобы эти меры запоздали".

На основании заявлений председателя правительства РФ Михаила Мишустина Сергей Миронов сделал вывод, что следует ожидать решительных действий и на правительственном уровне.

"Никого не должно успокаивать, что по сравнению с некоторыми другими странами в России мало заболевших коронавирусом, - отметил он. - Наоборот, нужно максимально эффективно использовать каждый день и час для подготовки к отражению настоящей атаки инфекции".

Глава фракции обратил внимание на то, к каким трагическим последствиям в некоторых странах привела несвоевременная реакция на опасность, которую несет коронавирус. "Мы видим уроки и Италии, и Китая. Вывод из них можно сделать один - только решительные действия, только дисциплина и самодисциплина помогут отвести беду, - добавил он. - Профилактика и поддержка людей, оказавшихся в сложных и непривычных условиях - это именно то, о чем сейчас должны позаботиться все. Ведь предотвращение масштабной эпидемии в России зависит без преувеличения от каждого гражданина".