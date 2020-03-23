В Южной Корее число победивших COVID-19 превысило три тысячи человек

На фоне драмы с COVID-19, которая развернулась в Европе, США и других странах мира, Южная Корея выглядит приятным исключением, откуда приходят в основном хорошие новости и сообщения о победе над коронавирусом. В стране число выздоровевших людей, которые ранее были инфицированы COVID-19, превысило уже три тысячи человек, тогда как количество новых заболевающих снижается.

Как сообщили 23 марта представители министерства здравоохранения Республики Корея, по состоянию на полночь по сравнению с сутками ранее в стране было зафиксировано всего лишь 64 новых случая заболевания коронавирусом, доведя общий показатель инфицирований до 8961.

При этом за те же сутки выздоровело значительно больше - 257 человек. Таким образом всего переболели и победили инфекцию в Южной Корее уже 3166 человек. Общая же численность зарегистрированных носителей вируса сократилась за 24 часа на две сотни и составляет в настоящий момент уже менее шести тысяч - 5684 человека.

Если говорить о не самых приятных новостях из Южной Кореи в связи с коронавирусом, то каждые сутки продолжают регистрировать как минимум по несколько смертей. По данным на полночь 23 марта скончались всего 111 человек или семь человек за сутки, но затем в течение дня умерли еще шестеро. То есть на вечер понедельника в Южной Корее зафиксирована смерть 117 человек, которые были заражены COVID-19.

В целом же эксперты констатируют, что постепенно удается снизить численность новых заражений, в том числе в главном очаге инфекции в Южной Корее - в городе Тэгу и провинции Северная Кенсан. Но обеспокоенность вызывает возможность повторного заноса вируса из других стран. За прошедшие сутки среди тех, кто въехал в Корею из зарубежья, у 13 человек был диагностирован COVID-19. То есть каждый пятый случая заражения за прошедшие сутки пришелся либо на прилетевших в Корею иностранцев, либо тех же корейцев, которые вернулись на родину из других стран. В этой связи ожидается, что в ближайшее время правительство Кореи объявит о новых мерах, которые будут призваны усилить контроль на границе. Значительное количество специалистов и общественности уже стали требовать полностью закрыть границы страны, как это сделали в ряде стран мира.