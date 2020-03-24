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24 марта 2020 г.

Указ главы Республики Адыгея от 23 марта 2020 года № 32 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 23 марта 2020 г.
Опубликован 24 марта 2020 г.
Вступает в силу 23 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, март) изменение, изложив, пункт 12 в следующей редакции:

"12. Рекомендовать:

1) Министерству внутренних дел по Республике Адыгея оказывать содействие исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея в реализации мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, проживающим или временно находящимся на территории Республики Адыгея, выполнять дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), предусмотренные Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2020, март);

3) организациям независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям:

а) выполнять дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), предусмотренные Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года № 26 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

б) не допускать оказания услуг по предоставлению кальянов для курения в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

в) оказывать содействие работникам в обеспечении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней со дня возвращения на территорию Российской Федерации из иностранных государств, на территории которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.who.int), а также в случае контакта работников с больными с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

4) организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), а также организациям, предоставляющим спортивно-оздоровительные услуги, с массовым посещением людей с 23 марта 2020 года приостановить функционирование организаций для посетителей.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов



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