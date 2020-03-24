Глава UFC нашел место, где пройдет бой Нурмагомедов - Фергюсон

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что нашел место, где состоится турнир UFC 249, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Об этом сам Уайт заявил во время прямого эфира в Instagram, отвечая на вопрос одного из журналистов.

"Место найдено, но я пока не готов вам его назвать, - заявил Уайт. - Там не будет зрителей, турнир пройдет в закрытом режиме. Здоровье и безопасность - это то, что мы делали задолго до коронавируса, и мы будем делать это еще долго после того, как он исчезнет".

Порталу ESPN Уайт заявил, что вопрос с местом проведения турнира решен на 99,9%. При этом глава UFC добавил, что соревнования пройдут в полном объеме и состоятся все поединки, которые были запланированы ранее.

"Уверен, что какие-то проблемы все равно возникнут, - сказал Уайт. - Они случаются почти всегда в обычном режиме, а в нынешней ситуации их станет только больше. Но мы все равно найдем способ решить все проблемы".

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов прервал тренировки в США и вернулся в Россию.