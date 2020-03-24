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24.03.2020 08:52
Рубрика: Легковые авто

Мантуров рассказал об изменениях в льготном автокредитовании

Текст: Иван Черноусов

Минпромторг подготовил проект постановления, направленный на субсидирование кредитных организаций, связанных с реализацией транспортных средств на льготных условиях.

Фото: iStock
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Проект направлен на оптимизацию и повышение эффективности реализации программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Программу "Семейный автомобиль" предлагается распространить на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей.

"Мы также предлагаем увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 миллиона рублей. Это позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек", - прокомментировал проект министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По его словам, для стимулирования спроса на экологический вид транспорта в массовом сегменте предусмотрена скидка 25 процентов.