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Рубрика: Власть

МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет

Текст: Юрий Чернов
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В российском МИД разъяснили детали поручения правительственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. На Смоленской площади, передает ТАСС, подчеркнули, что эта мера не подразумевает депортацию всех граждан Украины из России. На специальном поезде уедут только те украинцы, кто этого захочет.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции организовать вывоз граждан России на родину и украинских граждан на Украину депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом", - заявили в МИД России.

Напомним, что ранее правительственный оперативный штаб поручил Министерству транспорта, МВД, Роспотребнадзору, а также ФСБ принять меры по вывозу граждан России из Украины железнодорожным транспортом. При этом предусмотреть возможность выезда украинцев с российской территории.

В РЖД сообщили, что для организации перевозки граждан будет выделен специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев. Он будет состоять из 18 вагонов. Отправление из Киева намечено на 27 марта. В Москве поезд будет 28 марта. В обратный путь из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

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