МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет

В российском МИД разъяснили детали поручения правительственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. На Смоленской площади, передает ТАСС, подчеркнули, что эта мера не подразумевает депортацию всех граждан Украины из России. На специальном поезде уедут только те украинцы, кто этого захочет.

"В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции организовать вывоз граждан России на родину и украинских граждан на Украину депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом", - заявили в МИД России.

Напомним, что ранее правительственный оперативный штаб поручил Министерству транспорта, МВД, Роспотребнадзору, а также ФСБ принять меры по вывозу граждан России из Украины железнодорожным транспортом. При этом предусмотреть возможность выезда украинцев с российской территории.

В РЖД сообщили, что для организации перевозки граждан будет выделен специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев. Он будет состоять из 18 вагонов. Отправление из Киева намечено на 27 марта. В Москве поезд будет 28 марта. В обратный путь из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.