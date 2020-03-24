Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита продуктов

Обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.

По его словам, на складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается.

Торговые сети и Минпромторг отмечали на прошлой неделе повышенный спрос на ряд товаров длительного хранения, таких как крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль и сахар. Продажи круп (прежде всего гречки), по словам представителей торговых сетей, выросли в 10 раз. Но с начала текущей недели по этим позициям наблюдается снижение спроса, сказал глава Минсельхоза.

Резких скачков цен на продукты питания в настоящий момент также нет, заверил Патрушев. Между тем, он пообещал, что усиленный контроль и анализ ситуации на продовольственном рынке будут продолжены.