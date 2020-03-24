В Липецкой области подтверждены два новых случая коронавируса

Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Липецкой области. Центр "Вектор" в Новосибирске подтвердил наличие инфекции у липчан, вернувшихся из-за границы, сообщили в администрации страниц региона.

Заболели женщина 1998 года рождения, вернувшись из Доминиканской республики, и мужчина 1993 года рождения, который ездил в Андорру. Оба - под наблюдением медиков Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Все контактировавшие с ними люди тоже изолированы в обсерваторе.

Напомним, что в Липецкой области уже были зафиксированы три случая коронавирусной инфекции: эти люди уже выздоровели.