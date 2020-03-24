Volkswagen заморозил производство машин в России

Компания приостановила выпуск автомобилей на двух российских площадках в Нижнем Новгороде и Калуге. Простой будет длиться две недели.

Заводы Volkswagen в России приостановят свою работу с 30 марта. Вынужденные "каникулы" продлятся до 10 апреля. Причина, как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании, заключается в нехватке компонентов, поставляемых с европейских заводов.

Двухнедельный перерыв в работе будет считаться за простой с соответствующими российскому законодательству условиями оплаты труда.

При этом отмечается, что Volkswagen имеет возможность осуществлять стабильные поставки готовой продукции и запчастей дилерам и клиентам.

Отметим, Volkswagen - первый автопроизводитель в России, который объявил о приостановке работы из-за проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, что вирус нашли у сотрудника тольяттинского АвтоВАЗа. Инфицированный был изолирован и отправлен на карантин под наблюдение медиков, завод продолжает работу в обычном режиме.