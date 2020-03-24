Выпуск Opel, Peugeot и Citroеn в Калуге приостановят в апреле

Завод ПСМА Рус в Калуге приостанавливает производство автомобилей брендов PSA (Peugeot, Citroen, Opel) с 1 по 3 апреля включительно. Причина всем понятна и известна - коронавирус, который вызвал временную остановку поставок комплектующих по всему миру.

Как отмечается в пресс-релизе компании, также с 6 по 10 апреля включительно сотрудники предприятия будут находиться в коллективном отпуске. Текущие меры могут быть скорректированы в случае необходимости, добавили в ПСМА Рус.

Ранее сегодня стало известно, что Volkswagen приостановил выпуск автомобилей на двух российских площадках в Нижнем Новгороде и Калуге. Простой будет длиться две недели.

Также Группа "Соллерс" (объединяет УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers) сообщила о возможных рисках приостановки производств своих предприятий из-за резкого падения спроса на автомобили.

В то же время в "Хавейл Мотор Рус" заявили, что в компании не предвидят никаких проблем с поставками автомобилей российским дилерам, несмотря на рост спроса на внедорожники Haval.