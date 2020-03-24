В Приморье создатель фейка о коронавирусе извинился перед жителями

Приморец, создавший фейковую новость о коронавирусе, принес извинения всем, кого напугал, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

В видеоролике, который мужчина распространил в мессенджере, говорилось о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий Уссурийска.

"Полицейские установили личность и привлекли к административной ответственности 28-летнего местного жителя, работающего на заводе в городе Уссурийске. Отметим, что должностные лица предприятия, в помещении которого проводилась видеосъемка, сами ходатайствовали о привлечении их сотрудника к ответственности", - отмечают в региональном управлении МВД.

За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации в отношении мужчины составлен административный материал по части 10 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Дело рассмотрит мировой суд. За злоупотребление свободой массовой информации российским законодательством предусмотрена ответственность в виде административного штрафа до 300 тысяч рублей.

Как говорят в полиции, автор видео не предполагал, что ролик сможет ввести в заблуждение жителей Приморья. Мужчина решил попросить прощения у всех граждан, кого напугал созданный им фейк. Он надеется, что его раскаяние смягчит приговор суда.

Между тем, сегодня в Приморье действительно были выявлены два первых заболевших опасной инфекцией. Как сообщает региональное министерство здравоохранения, у обоих заболевание протекает в легкой форме.