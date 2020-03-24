В Омске вынесли приговор группе высокопоставленных чиновников

Центральный районный суд Омска вынес приговор группе бывших высокопоставленных чиновников правительства Омской области.

Экс-заместителя председателя правительства региона Станислава Гребенщикова, министра и заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Богдана Масана и Евгения Скрудзина, а также заместителя директора "Омскоблстройзаказчик" Ольгу Хорзову признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как было установлено в суде, чиновники организовали выплату 14,9 миллиона рублей из федерального бюджета компании "СтройИнвестКомплект". Деньги были перечислены подрядчику за выполнение работ по реконструкции объекта культурного наследия. Столетнее здание страхового товарищества "Саламандра" реставрировали под музей с центром "Эрмитаж-Сибирь".

При этом должностные лица знали, что подрядчик не справляется со своими обязанностями. Компания бросила объект, не отработав ранее полученный аванс в размере 40 миллионов рублей, и находилась в стадии банкротства. В результате сдача юбилейного объекта оказалась провалена, а миллионы исчезли.

- Объект культурного наследия реконструировал другой подрядчик за счет повторного выделения средств из федерального бюджета, - сообщает УФСБ России по Омской области.

Центральный районный суд приговорил Станислава Гребенщикова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, Богдана Масана - к 2 годам лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии общего режима. Скрудзину суд назначил 2 года условно, Хорзовой - 1 год 6 месяцев, срок также условный.