Кадыров прокомментировал первый случай коронавируса в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал первый случай заражения коронавирусной инфекцией в республике. Он заявил, что местный житель, вернувшись из-за границы, не сообщил об этом властям.

- К сожалению, у нас официально подтвержден один случай заражения коронавирусом. Больной приехал из-за рубежа. Приняты все меры с целью установления лиц, с которыми он мог контактироваться, - сказал Кадыров, которого цитирует официальный сайт главы и правительства Чечни.

Он также отметил, что для выявления коронавируса создают трудности те граждане, которые не сообщают о своих поездках за границу.

Хотя в аэропорту, на вокзале организованы необходимые мероприятия, отдельные граждане умудрились нарушить карантинные требования", - отметил глава ЧР.

Напомним, ранее Роспотребнадзор РФ сообщил о том, что в республике зафиксирован первый случай коронавируса. В региональном управлении ведомства "РГ" пояснили, что 47-летний мужчина ездил в Саудовскую Аравию. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Симптомов пневмонии, к которой часто приводит коронавирусная инфекция, у него нет.

Тем не менее, в Чечне введены ряд мер для предотвращения распространения COVID-19. Так закрыты большинство кафе, ресторанов и заведений с массовым скоплением людей. Под запретом и проведение свадеб, торжеств и банкетов.