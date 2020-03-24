В Чечне выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Чеченской Республике выявлен первый случай коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом сообщается на официальном сайте федерального Роспотребнадзора.

Как в свою очередь пояснили в региональном управлении ведомства, заболевший вернулся из Саудовской Аравии, куда ранее отправился, чтобы совершить малый хадж, или Умру - религиозное паломничество в Мекку.

- Мужчине 47 лет. Он сейчас находится в инфекционном боксе. Состояние нетяжелое, температура спала. Диагноз "пневмония" ему не поставили. Течение болезни у него далеко не самое худшее, - заявила корреспонденту "РГ" заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ЧР Хеда Зайтаева.

Она также добавила, что все, кто тесно контактировал с пациентом после его возвращения из Саудовской Аравии, сейчас изолированы. Анализы на коронавирус у них отрицательные.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более 360 человек, вернувшихся из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией, находятся на карантине.

При этом в регионе закрыты практически все рестораны, кафе и места массового скопления людей. А вот продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. Также под запретом оказались свадебные церемонии, банкеты и массовые мероприятия.

Роспотребнадзор сообщил, что в России за последние сутки зарегистрировано 57 случаев коронавирусной инфекции у россиян в 14 регионах. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев. За последние сутки выписаны по выздоровлению 5 человек. А с начала эпидемии лечебные заведения покинули 22 человека, из них 19 граждан России, 2 гражданина КНР, 1 гражданин Италии.