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24.03.2020 12:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ставрополе рассказали о состоянии инфекциониста с COVID-19

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Профессор медуниверситета столицы региона, которая до вчерашнего дня была главным инфекционистом Ставрополья, остается в состоянии средней тяжести. Ее случай заболевания коронавирусом после поездки в Испанию пока остается единственным подтвержденным в регионе. Как сегодня сообщила на брифинге журналистам замминистра здравоохранения края Ольга Дроздецкая, специалисты продолжают искать тех, с кем она контактировала до изоляции.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Состояние пациентки с подтвержденным коронавирусом стабильное, без ухудшений. Выявляется круг лиц, которые с ней контактировали. Более 450 человек - под наблюдением. Это и из числа контактов пациентки, и прилетевшие из-за рубежа. 23 марта было проведено более 900 тестов - все дали отрицательный результат, - подчеркнула Дроздецкая.

В изолированных боксах краевой инфекционной больницы Ставрополья остаются 11 человек, экспресс-тест которых дал положительный результат, но официально больными COVID-19 их могут признать только после получения результатов анализов из новосибирской лаборатории "Вектор".

По данным властей, сейчас минобразования Ставропольского края прорабатывает возможность дистанционного обучения школьников после 12 апреля, если ситуация с эпидемией в регионе не изменится. Школьники ушли на продленные каникулы в понедельник 23 марта. Информация о штрафах за пребывание школьников в общественных местах, а также о рейдах в образовательных учреждениях фейковая.

Как уже сообщалось, главный инфекционист Ставрополья в тайне от всех съездила на заграничный отдых в испанский Мадрид, а затем продолжила вести занятия в ставропольском медуниверситете и консультировать специалистов из регионального минздрава.

Вчера ее лишили должности главного внештатного специалиста по инфекционным заболеваниям Ставрополья.

Также в понедельник сотрудники следственного управления СКР по Ставрополью завели уголовное дело в отношении этого врача по статье 237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и по статье 293 УК РФ ("Халатность").

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