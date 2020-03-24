Увы, карантин стал главным событием в культурной жизни Екатеринбурга. Закрыты библиотеки, цирк, большинство музеев, театров, кино- и концертных залов. Еще сопротивляются "Коляда-театр", "Театрон" и зоопарк, где есть открытые вольеры. Но на этом все, культура переходит в "антивирусный режим", то есть в онлайн. Зато теперь вы сможете увидеть много такого, чего раньше не показывали, совершенно бесплатно.

Впереди России всей привычно оказалась Свердловская филармония, чей опыт создания виртуальных концертных залов лег в основу одного из направлений нацпроекта "Культура". И филармония продолжает сезон в режиме трансляций. По проекту #сфилармониейдома онлайн-концерты пройдут без публики - пустой зал и 49 исполнителей на сцене. Кроме того, нас ждут записи самых ярких концертов прошлых лет, которых нет в свободном доступе. За расписанием следите на сайте sgaf.ru.

Теперь вы увидите много такого, чего раньше никогда не показывали, бесплатно

Музкомедия закрылась накануне премьеры - спектакль "Храни меня, любимая", посвященный Дню Победы, особенно дорог театру. Но в пресс-службе "РГ" рассказали, что на сайте muzkom.net актеры расскажут о своих коллегах-фронтовиках и покажут фрагменты новой постановки. А еще каждый день в 18.30 на сайте будут появляться ссылки для просмотра спектаклей 70-80-х годов, никогда не выкладывавшихся в Сети. Время, проведенное в разлуке со зрителем, технические цеха используют для приведения в порядок аппаратуры. Записи давних спектаклей или онлайн-трансляцию новых пообещали организовать Екатеринбургский ТЮЗ, "Урал Опера Балет", театр балета "Щелкунчик".

Все музеи продолжают работать в онлайн-режиме. Весьма впечатляющий дайджест возможностей виртуального посещения площадок появился на сайте Свердловского областного краеведческого музея uole-museum.ru. Это видео- и аудиоэкскурсии по выставкам, виртуальные туры по залам музеев. Среди них 40-минутное путешествие по 3D-реконструкции дома Ипатьева вместе с заведующим отделом истории династии Романовых Николаем Неуйминым.

В удаленном режиме работает и Свердловская библиотека им. Белинского. В электронном виде доступны книжные фонды, доставка документов. Читательский билет новички могут оформить, зайдя на сайт book.uraic.ru.

А среди интересных онлайн-проектов библиотечного центра "Екатеринбург", представленных на сайте events.bgekb.ru, выделим один: читателям предложили переквалифицироваться в драматурга и написать пьесу. Лучшую поставят на сцене Открытого Студийного Театра (О.С.Т.).

Вы все еще боитесь заскучать на карантине?