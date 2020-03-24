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24.03.2020 15:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге нашли сбежавших из-под карантина жителей Кубани

Текст: Екатерина Призова

Двух мужчин, нарушивших режим карантина и улетевших из Краснодарского края на Средний Урал, нашли с помощью правоохранительных органов.

Каждому пятому жителю Земли предписано сидеть дома из-за коронавируса

Напомним, ранее со ссылкой на свердловский Роспотребнадзор сообщалось, что пациенты сочинской клиники, вернувшиеся из поездок в США и в Испанию, не стали соблюдать режим изоляции и покинули пределы региона.

Как рассказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, полицейские оказали помощь по установлению личности и мест проживания граждан, которые прибыли в Екатеринбург из Краснодарского края. Представители Роспотребнадзора посетили их квартиры и провели необходимую работу.

Между тем, в регионе уже официально подтверждены 13 случаев заражения Covid-19 в регионе - все завозные. В целом по стране за сутки арегистрировано 57 случаев коронавируса в 14 регионах. При этом число выздоровевших увеличилось на 5 человек - до 22.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Распространение коронавируса COVID-19

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