Роскомнадзор: Instagram удалил фейки о коронавирусе

Instagram вслед за другими интернет-ресурсами удалил недостоверную информацию о распространении коронавируса в России. Об этом сообщил Роскомнадзор. Единственным, кто пока не подчинился, остается YouTube.

Удаления фейков о коронавирусе от ряда интернет-ресурсов, включая "ВКонтакте", Facebook и СМИ - "Эхо Москвы", "Говорит Магадан", Роскомнадзор потребовал 20 марта по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве отметили, что распространение недостоверной информации по столько чувствительной теме создает угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности.