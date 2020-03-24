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Рубрика: В мире

СМИ: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Вашингтон просил Эр-Рияд сохранить цены на нефть на уровне, не представляющем опасности для американского бизнеса. При этом в целом Белый дом не возражает против увеличения объемов добычи со стороны Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета Politico, которой стали известны детали телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Фото: EPA-EFE/ALI HAIDER
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Издание отмечает, что этот разговор, состоявшийся 9 марта, был первой попыткой Вашингтона объяснить Эр-Рияду, что в условиях распространения коронавируса перенасыщение рынка нефти способно нанести большой ущерб экономике США. Ведь, по данным аналитиков, при стоимости барреля в 20-30 долларов разориться может примерно половина производителей сланцевой нефти. Однако дальнейшее падение цены нефти стало для Белого дома неприятным сюрпризом, рассказал газете бывший чиновник американской администрации.

Напомним, цена нефти Brent опускалась уже до отметки в 25,01 доллара за баррель.

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Цена на нефть

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