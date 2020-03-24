Смолов пожаловался, что его не отпустили в Москву

Нападающий испанской "Сельты" Федор Смолов ответил в своем Instagram на вопросы болельщиков и рассказал о том, чем занимается во время вынужденного карантина. Форвард сообщил, что собирался на родину, но клуб запретил покидать страну.

"Карантин продлили до 15 апреля. Меня не отпустили в Москву. Сижу дома, тренируюсь, выполняю программу. Вчера все решалось. Думал, что отпустят в связи с тем, что карантин продлили, но клуб рассчитывает, что чемпионат будет продолжен", - заявил он.

Смолов рассказал, что погода в городе хорошая, светит солнце, недалеко океан, но на улицу выходить просто так запрещено.

"На улицу выходить можно только за продуктами, в аптеку или погулять с собакой, - сказал он. - Нужно специальное разрешение. Если выходишь на улицу без разрешения - штраф 600 евро, а на третий или четвертый раз сажают в тюрьму".

Смолов рассказал, что сейчас часто читает, а также стал много времени трать на компьютерные игры. При этом он не забывает и о тренировках.