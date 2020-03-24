Умер основатель группы Deutsch Amerikanische Freundschaft Габи Дельгадо

Ушёл из жизни Габи Дельгадо-Лопес, испанский музыкант, основатель и вокалист культовой немецкой электронной группы Deutsch Amerikanische Freundschaft.

Габи не дожил менее месяца до своего 61-летия.

RIP Gabi Delgado-López (18 April 1958 - 22 March, 2020) I remember buying my first DAF album at Rebel Rebel on Bleecker Street in NY because of the Gabi’s sweaty, hairy chest on the cover. Thankfully the music matched the imagery fronted by his visceral vocals. 💔😢😭 pic.twitter.com/NbO71JFr8J — Dark Entries Records (@darkentriesrecs) March 23, 2020

Дельгадо переехал в Германию в 1966-м, куда семья бежала от режима Франко. Вместе с Робертом Гёрлем он в 1978-м основал DAF, впоследствии оказавшую значительное влияние на развитие Neue Deutsche Welle и вообще электронной музыки в Европе. В 1980-м он переехал в Лондон, затем в Цюрих, где занялся сольным творчеством, но затем вернулся в Германию и воссоединился с Гёрлем.

В 1986-м DAF вновь распались, а Габи стал диджеем и организовал первую хаус-вечеринку в Берлине. В девяностых с актёром и композитором Вотаном Вильке Мёрингом создал новую группу DAF/DOS.

В 2003-м Дельгадо и Гёрль вновь возродили DAF, записав альбом и начав концертную деятельность. В 2015 году дуэт планировал выступить в Москве, но концерт, увы, был отменён.

Память Дельгадо почтила группа Laibach, чьё творчество тесно связано с деятельностью DAF.