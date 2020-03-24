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Умер основатель группы Deutsch Amerikanische Freundschaft Габи Дельгадо

Новости
    24.03.2020, 12:26
Текст:   Дмитрий Сосновский

Ушёл из жизни Габи Дельгадо-Лопес, испанский музыкант, основатель и вокалист культовой немецкой электронной группы Deutsch Amerikanische Freundschaft.

Габи не дожил менее месяца до своего 61-летия.

Дельгадо переехал в Германию в 1966-м, куда семья бежала от режима Франко. Вместе с Робертом Гёрлем он в 1978-м основал DAF, впоследствии оказавшую значительное влияние на развитие Neue Deutsche Welle и вообще электронной музыки в Европе. В 1980-м он переехал в Лондон, затем в Цюрих, где занялся сольным творчеством, но затем вернулся в Германию и воссоединился с Гёрлем.

В 1986-м DAF вновь распались, а Габи стал диджеем и организовал первую хаус-вечеринку в Берлине. В девяностых с актёром и композитором Вотаном Вильке Мёрингом создал новую группу DAF/DOS.

В 2003-м Дельгадо и Гёрль вновь возродили DAF, записав альбом и начав концертную деятельность. В 2015 году дуэт планировал выступить в Москве, но концерт, увы, был отменён.

Память Дельгадо почтила группа Laibach, чьё творчество тесно связано с деятельностью DAF.

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