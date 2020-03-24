Задержанный ФСБ на Сахалине студент был ранее отчислен из техникума

Один из студентов, задержанных сотрудниками ФСБ, был отчислен из Сахалинского горного техникума в сентябре прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в учреждении СПО.

23 марта у подростков 2002 и 2003 годов рождения найдены обрез, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом нападении на учебное заведение.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская заявила, что возьмет под свой личный контроль ситуацию с молодыми людьми.