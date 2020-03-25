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25.03.2020 08:08
Рубрика: Легковые авто

Lada от украинского ЗАЗа: появились первые фото

Текст: Валерий Карташов

На прошлой неделе сообщалось о том, что Renault Group Eurasia осталась довольна качеством сборки Lada на Запорожском автомобильном заводе. Теперь в Сети появились первые фотографии товарных автомобилей российской марки.

Lada украинской сборки были замечены в одном из фирменных дилерских центров в Киеве. Автор снимков по понятным причинам пожелал сохранить анонимность.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Известно, что ЗАЗ освоил выпуск Lada Vesta, Xray и их Cross-версий, а также Largus и Granta. Автомобили выпускают из "вазовских" машинокомплектов, завезённых из России. Касаемо Lada 4x4, то внедорожник напрямую в готовом виде поставляют с АвтоВАЗа, но по слухам эту модель скоро локализуют. Все Lada, сошедшие с конвейера ЗАЗа, идентичны российским и не адаптированы под рынок Украины.

Напомним, до 2020 года АвтоВАЗ ввозил готовые Lada на Украину. С 1 января текущего года украинские власти ввели запрет на импорт легковых автомобилей российского происхождения. К слову, на ЗАЗе давно не собирали легковые автомобили и сотрудничество с Lada в лице Renault Group позволит предприятию удержаться на плаву.

Фото: Борис Захаров
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Как рассказал автор фотографий "РГ", реакция украинских граждан на российские автомобили разная. Многие приходят в удивление, когда видят новые модели Lada, в особенности Vesta SW Cross и Xray Cross.

Спрос на машины может быть при привлекательных прайсах, в этом случае потребители не смотрят на бренд и разбирают товар. Сейчас Lada продают неспешно, люди присматриваются, больше всего покупают модель Granta в кузове лифтбек. До локализации Lada была обложена примерно 50-процентным налогом, а производство на ЗАЗе позволило снизить налог и соответственно сбить ценники.

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#Lada