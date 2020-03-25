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25.03.2020 11:19
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые оценили возможность землетрясений на Курилах и Камчатке

Текст: Анна Бондаренко
Ученые считают, что после сегодняшнего землетрясения, произошедшего в районе Северных Курил, возможны повторные толчки. Об этом рассказал зампредседателя Совета по прогнозам Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Соломатин.

- Очаг произошедшего 25 марта землетрясения находился напротив острова Парамушир в районе глубоководного желоба. Землетрясение произошло не в наиболее активной части сейсмогенной зоны, вероятность более сильного землетрясения в этом районе мала. Однако близко к этому району находится сейсмическая брешь. Именно в ней в ближайшие дни повышена опасность возникновения новых сейсмических событий с магнитудой до 7,7, - сообщил Соломатин.

Фото: iStock
Первые волны цунами подошли к Северо-Курильску

Землетрясение, произошедшее у Курил, почувствовали жители Камчатского края. Как считает Алексей Соломатин, у жителей этого региона нет оснований для паники. В Петропавловске-Камчатском даже при самом неблагоприятном сценарии сила толчков вряд ли достигнет 7 баллов. При этом сейсмостойкость зданий в городе рассчитана на 7-9 баллов.

Однако, согласно долгосрочному прогнозу, опасность в перспективе представляет сейсмическая брешь в районе юга Камчатки и Авачинского залива.

"Вероятность сильнейшего землетрясения с сейсмическим эффектом до 9 баллов в Петропавловске-Камчатском оценивается в 40-50 процентов на следующие пять лет", - отметил ученый, подчеркнув, что эти данные должны стать стимулом для увеличения темпов работ по сейсмоусилению зданий и сооружений.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Высота волны цунами у Северо-Курильска составила полметра

Кроме того, нужно наблюдать за предвестниками землетрясений, ввести в эксплуатацию систему оперативного оповещения о сильных и катастрофических землетрясениях для городов Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск. Над ней сейчас работает группа ученых под руководством директора института Алексея Озерова.

Напомним, 25 марта в 02:49 UTC юго-восточнее острова Парамушир (Северные Курилы) на глубине около 50 км произошло землетрясение с магнитудой 7.5. На Курилах объявили угрозу цунами. В Петропавловске-Камчатском землетрясение вызвало подземные толчки до 5 баллов.

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