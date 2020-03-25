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25.03.2020 09:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В хабаровском вузе рассказали, как работают во время коронавируса

Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)
Тихоокеанский государственный университет одним из первых в Хабаровске перешел на дистанционный режим работы для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Зараженных среди студентов и сотрудников вуза не было и нет до сих пор, но, чтобы не рисковать, учебное заведение решило исполнить рекомендацию минобразования РФ и распустить студентов по домам.

Отдыхать им не приходится. Современные технологии позволяют успешно организовать обучение в удаленном режиме. А конкретно в этом вузе их используют уже 14 лет. Директор центра дистанционных образовательных технологий ТОГУ доцент Игорь Румановский объяснил, что обычно в таком режиме работают с заочниками, а сейчас систему просто применили для всех.

Фото: iStock
Как происходит переход школ на дистанционное обучение

- У нас сейчас эти функции централизованы за счет создания электронных личных кабинетов для каждого студента и преподавателя. В университете установлена платформа дистанционного обучения. Она позволяет реализовать практически все программы по всем направлениям подготовки, реализуемым в ТОГУ, для всех форм обучения. Применяются электронные технологии посредством создания электронных учебных курсов в электронной информационно-образовательной среде университета. Учебные программы и имеющиеся по ним образовательные материалы внесены в личный кабинет каждого преподавателя, он имеет к ним полный доступ. С использованием компьютерных технологий преподаватель реализует функции и педагога, и создателя учебных курсов. В личном кабинете он может создавать, обновлять, дополнять и размещать материалы по каждой теме предмета. А студенты имеют доступ ко всем учебным курсам, на которые они подписаны, - описал принцип работы Игорь Румановский.

Общаются теперь в чатах, на форумах, во время вебинаров и видеоконференций. Нагрузка на преподавателей сильно возросла, ведь в неделю каждый из них должен провести минимум одну онлайн-лекцию, а некоторые и намного больше. Но технически вопрос решен отлично. Студенту не обязательно даже иметь дома компьютер или ноутбук, для работы подойдет и смартфон с мобильным интернетом.

- Конечно, появились проблемы, но мы их решаем. Одна из них была связана с тем, что сейчас мы имеем огромное количество одновременных входов студентов в систему - до пятисот-шестисот. Пришлось расширять возможности дата-центра, чтобы одновременно большое количество обучающихся могло заходить в ЭИОС и работать в ней, - говорит директор ЦДОТ.

Более половины вузов России перешли на дистанционное обучение
В Хабаровском крае часть школьников будет учиться дистанционно

При этом дистанционная работа открыла и дополнительный простор для творчества. К примеру, в институте архитектуры и дизайна стали уделять больше внимания созданию видеопрезентаций. Воспользовались и открывшимися возможностями виртуального посещения всех музеев мира.

В режим онлайн перешли даже Дни открытых дверей. Их теперь проводят в Instagram в формате "прямых эфиров".

- Дни открытых дверей очень востребованы у абитуриентов. Там они узнают всю необходимую информацию, общаясь с преподавателями и студентами. Но сейчас проведение массовых мероприятий ограничено, поэтому мы нашли такой выход. Удаленная работа - это ведь не только дистанционное обучение. Видео потом выкладываем в наши группы в социальных сетях, - рассказала врио директора пресс-центра ТОГУ Екатерина Давыдова.

Напомним, что от очных занятий на время эпидемии коронавируса отказались многие вузы, техникумы и школы Хабаровского края. На сегодняшний день в регионе четыре зарегистрированных случая заболевания.

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