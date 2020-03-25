В Приморье следователи проверят автора фейка о коронавирусе

По поручению председателя СК РФ проводится доследственная проверка недостоверной информации о коронавирусной инфекции в Уссурийске.

Правоохранительные органы по результатам сбора данных могу возбудить уголовное дело об искажении информации о событиях, создающих опасть для жизни и клевете (часть первая статьи 237 и часть четвертая статьи 128.1 УК РФ).

Ранее 28-летний житель Приморского края распространил видеоролик, в котором говорилось о заболевших коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.

За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации составлен административный материал по части 10 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За злоупотребление свободой массовой информации предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

Обвиняемый записал видеообращение, в котором извинился перед всеми жителями, которых напугал.