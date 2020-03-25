Новости

Трамп поддержал перенос Олимпиады на год 05:11
Байден призвал не отменять съезд Демократической партии США из-за коронавируса 04:55
В Приамурье задержали организаторов нелегальных казино 04:48
В Сахалинской области начальника отряда МЧС обвинили во взяточничестве 04:45
Экс-мэру Петропавловска-Камчатского продлили арест 04:44
В Приморье следователи проверят автора фейка о коронавирусе 04:26
Илон Маск подарил Калифорнии более 1,2 тысячи аппаратов ИВЛ 04:21
На борту судна в Охотском море скончались трое моряков 04:07
Автопарк правительства Якутии передали в распоряжение врачей 04:04
Премьер Японии обсудит с Трампом перенос Олимпиады на год 03:54
Посольство РФ: В Канаде нет заболевших коронавирусом россиян 03:38
Посол РФ заявил об отсутствии данных о COVID-19 у россиян в США 03:16
В Нью-Йорке освободят 300 заключенных из-за распространения коронавируса 02:45
В Коста-Рике российские туристы попросили помочь с возвращением в РФ 02:06
Месси и Роналду сделали щедрые пожертвования на борьбу с коронавирусом 01:59
В Ливии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 01:22
После спада эпидемии власти КНР снимают карантин в провинции Хубэй 00:26
Корабли ВМС США не будут заходить в порты из-за коронавируса 00:14
Смолов пожаловался, что его не отпустили в Москву 24.03.2020
На американской военной базе выявили случай заражения коронавирусом 24.03.2020
Ситуация с коронавирусом подняла рейтинг Трампа до 49% 24.03.2020
СМИ: Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня 24.03.2020
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 372 тысячи 24.03.2020
За нарушение карантина по коронавирусу арестованы более 900 испанцев 24.03.2020
Грета Тунберг рассказала о выявленных у нее симптомах коронавируса 24.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как правильно дезинфицировать гаджеты
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
Как строить жизнь в условиях самоизоляции
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Школа онлайн: дети, родители, учителя"
25.03.2020 04:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье следователи проверят автора фейка о коронавирусе

Текст: Артем Красиков

По поручению председателя СК РФ проводится доследственная проверка недостоверной информации о коронавирусной инфекции в Уссурийске.

СК занялся проверкой фейковых и панических новостей про коронавирус

Правоохранительные органы по результатам сбора данных могу возбудить уголовное дело об искажении информации о событиях, создающих опасть для жизни и клевете (часть первая статьи 237 и часть четвертая статьи 128.1 УК РФ).

Ранее 28-летний житель Приморского края распространил видеоролик, в котором говорилось о заболевших коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.

За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации составлен административный материал по части 10 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За злоупотребление свободой массовой информации предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

Обвиняемый записал видеообращение, в котором извинился перед всеми жителями, которых напугал.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Владельцы российских ТЦ обратились за поддержкой к правительству
МИД РФ: Россию покинут только те украинцы, кто этого захочет
Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом
Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране
ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад