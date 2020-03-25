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25.03.2020 08:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье снизят налоги для туротрасли и сферы услуг

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье приняли первый пакет мер для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от кризиса, вызванного коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для предприятий туристической отрасли и сферы услуг, находящихся на упрощенной системе налогообложения, налог снизят с шести до одного процента, гостиницы и хостелы освободят от уплаты налога на имущество, в три раза снизят транспортный налог для компаний-перевозчиков. Изменения в законодательство одобрили сегодня депутаты краевого Законодательного собрания.

По словам зампреда правительства Приморья Константина Шестакова, меры поддержки разработаны для снижения налоговой нагрузки в тех отраслях, которые пострадали из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, больше всего. Это пять сфер бизнеса - транспортные компании, работающие на международном направлении, гостиницы и хостелы, туристические компании, организаторы массовых мероприятий и организации культуры и спорта.

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"Уже сейчас мы видим существенные потери у бизнеса в этих направлениях. Так, в гостиницах загрузка снизилась до 5 процентов, у туристических предприятий региона - туроператоров и турагентов, - выручка упала до нуля. Это более 18 тысяч рабочих мест, поэтому необходимо принять оперативные меры для поддержки регионального бизнеса, - пояснил Константин Шестаков.

Помимо этого, он отметил, что предложения по поддержке малого и среднего бизнеса Приморья направлены в Правительство РФ. В их числе - предложение о введении "налоговых каникул".

В региональном министерстве экономического развития пояснили, что законопроект был разработан совместно с бизнес-объединениями Приморского края и аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей. Принимаемые меры позволят снизить налоговые отчисления для более чем трех тысяч хозяйствующих субъектов края, что позволит сохранить до 7,5 тысячи рабочих мест.

Кроме того, сегодня на заседании Законодательного собрания был принят другой законопроект - о выделении из резервного фонда края 500 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Средства направят на медицину, закупку средств защиты и проведение других превентивных мероприятий.

Вчера власти края сообщили о двух первых случаях заражения коронавирусом нового типа в крае.

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