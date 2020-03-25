Глава Крыма призвал не наращивать турпоток в апреле

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рекомендовал отельерам и туроператорам не наращивать туристический поток на полуостров в апреле из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

Популярность отдыха на крымских и южных курортах в весенние месяцы может резко возрасти из-за желания жителей регионов с интенсивным распространением COVID-19 пересидеть пандемию в безопасном месте. Реагируя на такой спрос, некоторые туроператоры выражают желание организовать дополнительные чартеры в Крым.

- Но для нас с вами - это дополнительные риски, возможность инфицировать здесь все что можно. Мы не удержим ситуацию, поэтому мы лучше апрель побережем. Не надо сейчас переориентировать самолеты с других направлений. Отельеры должны помнить, что всего один заразившийся ставит крест на их работу в течение всего курортного сезона, - заявил Аксенов. - Выбор пусть делают сами. Я сторонник того, чтобы поберечься на определенном этапе. Либо они пропустят все и будут сидеть на карантине с сотрудниками.

Как считает Аксенов, в случае выявления заразившихся коронавирусом в крымских отелях и санаториях, волна негатива накроет всю курортную отрасль полуострова.

- Это огромные расходы бюджета, если придется искать инфицированных туристов и определять их круг общения, - отметил Аксенов. - Если хотим победить коронавирус, мы должны сконцентрироваться, навалиться сейчас и разрешить ее до мая. Либо будем болтаться два года в этом режиме.

Напомним, ранее некоторые отельеры спрогнозировали рост турпотока в южные регионы из-за переключения спроса с заграничных курортов на отечественные. Но накануне штаб правительства РФ по предупреждению распространения коронавируса поручил Минтруду России совместно с ФСС представить предложения о приостановлении санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

В Республике Крым выявлено семь заболевших коронавирусом, которые заразились во время путешествий во Францию, Бельгию, Литву и ОАЭ. Они изолированы в стационарных условиях, а люди из круга их контактов взяты под наблюдение. Всего в РК медицинским наблюдением сейчас 1345 человек, в - 52 человека.