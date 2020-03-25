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Рубрика: В мире

Трамп поддержал перенос Олимпиады на год

Текст: Александр Ленин (Токио)
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Президент США Дональд Трамп поддержал перенос сроков проведения летней Олимпиады на один год. Об этот стало известно после телефонных переговоров американского лидера с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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Общение первых лиц государств продолжалось около 40 минут, передает телерадиокомпания NHK.

Глава японского правительства, как отмечают журналисты, разъяснил хозяину Белого дома стремление официального Токио отсрочить проведение спортивных соревнований до лета 2021 года. Кроме того, политики договорились продолжать сотрудничество в области борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, что Синдзо Абэ 24 марта предложил руководителю Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху отложить сроки проведения Игр на один год из-за пандемии COVID-19 и получил с его стороны полную поддержку.

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