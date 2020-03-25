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25.03.2020 11:47
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen и Audi изменили свои логотипы из-за коронавируса

Текст: Константин Руссов

Два немецких автопроизводителя опубликовали в своих соцсетях новые варианты логотипов, которые призывают людей соблюдать одну из мер, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения: находится в общественных местах друг от друга на расстоянии одного метра.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Литера V в новом логотипе Volkswagen дистанцируется от W.

"В нашей компании мы все неприятности преодолеваем вместе и поддерживаем друг друга. И мы уверены, что в ближайшем будущем всё разрешится в лучшую сторону, а пока крайне важно соблюдать правила личной гигиены и гигиены в общении", - говорится в сообщении Volkswagen.

Фото: Пресс-служба Audi.

"Четыре кольца на логотипе Audi разъехались друг от друга. Оставайтесь дома, держите дистанцию и будьте здоровы", - гласит пояснительный текст к новому логотипу.

Напомним, что все автомобильные заводы в Европе и часть производств в США и Канаде приостановили свою работу из-за угрозы ухудшения ситуации с коронавирусом. В России о заморозке выпуска автомобилей объявили Volkswagen, Citroen, Peugeot и Opel.

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#Volkswagen #Audi