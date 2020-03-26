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26.03.2020 17:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Геленджике нашли 17 нарушителей карантина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В городе-курорте Геленджик проверили 176 человек, которые должны находиться на домашнем карантине из-за возможного заражения коронавирусом. Выяснилось, что почти десятая часть из них не соблюдает мер самоизоляции.

Как сообщили в пресс-службе города-курорта, всего выявлено 17 нарушителей режима. Они прибыли из Турции, Таиланда, Франции, Индии, Украины, Армении, Польши, Греции и Абхазии. Трое из них находятся в черноморском селе Архипо-Осиповка.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Напомним, в Геленджике госпитализирован с подтвержденным коронавирусом 22-летний чувашский велосипедист, приехавший из Румынии на спортивные сборы в Архипо-Осиповку. 14 человек, с которыми контактировал атлет, находятся под постоянным наблюдением медиков.

Каким образом контролируют людей, прибывших из загранпоездки?

- Миграционная служба передает списки лиц в Роспотребнадзор, - объяснила руководитель геленджикского Роспотребнадзора Ольга Тушина. - Далее специальная рейдовая группа, созданная из сотрудников администрации и представителей казачества, постоянно проверяет, как соблюдается домашний карантин. В случае несоблюдения составляются административные протоколы по статье 19.4 КоАП РФ, которые передаются в мировой суд. Нарушителей ждут штрафные санкции.

Напомним, в Госдуме сообщили о возможном ужесточении мер наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Это могут быть штрафы за несоблюдение карантина до двух миллионов рублей. А повинным в смерти людей из-за коронавируса грозит уголовная ответственность - от пяти до семи лет лишения свободы.

Как уже сообщалось, сейчас в Краснодарском крае проходят лечение восемь человек, заразившихся коронавирусом. В больницах госпитализированы 258 человек с подозрением на COVID-19. Из них в стационаре остаются 112. На домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник находится 3451 человек.

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