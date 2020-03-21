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21.03.2020 18:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Александр Кондраьюк/РИА Новости Фото: Александр Кондраьюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондраьюк/РИА Новости

В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом в субботу сообщил официальный сайт федерального Роспотребнадзора. Таким образом, диагноз коронавирус на Кубани подтвердился уже у пяти человек.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Оба заразившихся изолированы в медицинских учреждениях края. Состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в информации, опубликованной сегодня на сайте администрации края.

По информации пресс-службы главы Кубани, один них - 63-летний мужчина, который вернулся домой в Сочи из поездки в Швейцарию. Причем он сам вызвал "скорую", когда почувствовал себя плохо. В итоге диагноз коронавирус у него подтвердился.

Сообщается, что пациент в данный момент находится в изолированном боксе одной из клиник города-курорта. Оказалось, мужчина находился за границей вместе с супругой (женщина сейчас находится в больнице под наблюдением врачей). А "круг контактов пациента отрабатывается, принимаются меры профилактики, берутся анализы".

"Второй заразившийся находится в Геленджике. 22-летний велосипедист из Чувашии вернулся со сборов в Румынии. Спортсмена госпитализировали. Сегодня диагноз подтвердился. 14 человек, с которыми контактировал атлет, сейчас находятся под постоянным наблюдением медиков. Трое из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 - на карантине", - говорится в этом сообщении.

Напомним, несколько дней назад минздрав Кубани рассказывал об этом молодом человеке (он тогда уже находился в больнице Геледжика с подозрением на коронавирус), не называя место, откуда он прибыл на Кубань.

Напомним,12 марта в крае был выявлен первый случай заражения коронавирусом - им оказался пенсионер из Приморско-Ахтарского района, прилетевший из итальянской Вероны. О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Два других случая случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 также связаны с Сочи. Одна их этих заболевших транзитом находилась в крае и уже покинула его. Сейчас девушка проходит лечение в Москве. Но так как анализы взяты на территории Краснодарского края, случай заболевания фиксируется в данном регионе. Второй заболевший коронавирусной инфекцией сейчас находится на лечении в больнице Сочи в изолированном боксе. Как выяснилось, он приехал в город-курорт из Армении. Все заболевшие сейчас находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным властей Кубани, на 21 марта в медицинские организации края госпитализировано 170 человек с подозрением на COVID-19. Из них продолжают стационарное лечение 70 человек. Под наблюдением на домашнем карантине находятся 1397 человек. Всего проведено 3624 лабораторных исследования на новую инфекцию.

А всего за последние сутки в России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах.

Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Распространение коронавируса COVID-19

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