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27.03.2020 17:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших при пожаре в Екатеринбурге выросло до восьми человек

Количество погибших при пожаре, вспыхнувшем в двухэтажном доме в Екатеринбурге, увеличилось до восьми человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения, в больнице скончалась женщина, которую ранее госпитализировали с места ЧП.

Фото: Пресс-служба МЧС России по Свердловской области
Следователи: Причиной пожара в доме в Екатеринбурге стал поджог

Напомним, минувшей ночью в Кировском районе Екатеринбурга вспыхнул сильный пожар. Загорелся двухэтажный жилой дом по улице Омской. К прибытию пожарных огнем был охвачен подъезд, пламя подбиралось к кровле. Из-за деревянных перекрытий огонь быстро распространился, площадь пожара составила 200 квадратных метров. До прибытия спасателей из дома эвакуировались десять человек. Позже в здании были обнаружены тела семи человек. Еще одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи не смогли ее спасти из-за обширных ожогов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: "убийство общеопасным способом" и "поджог". Сейчас в причинах возгорания разбираются специалисты.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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