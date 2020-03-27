Состояние ребенка после взрыва в Магнитогорске остается крайне тяжелым

Состояние пострадавшего при взрыве жилого дома в Магнитогорске ребенка остается крайне тяжелым. Пока оно не позволяет перевезти его в челябинский ожоговый центр, сообщили в пятницу в региональном минздраве.

- Ребенок остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всю ночь с ним работали бригады врачей из Челябинска, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Вертолёт готов в любой момент доставить его в челябинский областной центр.

Как уже сообщала "РГ", вчера вечером в Магнитогорске, до сих пор не оправившемся от декабрьской трагедии 2018 года, вновь произошел взрыв бытового газа в жилой пятиэтажке по улице Доменщиков, 19. В результате трагедии погибли два человека - женщина и подросток.

Дом устоял, но пожар охватил квартиры сразу на трех этажах. Сейчас он обесточен и охраняется полицией, а жители переведены во временные пункты размещения в гостиницах города, где их по распоряжению главы города Сергея Бердникова обеспечат горячим питанием.

По данным минздрава, всего во время ЧП за медицинской помощью обратились 17 жителей пострадавшего дома. Из шести госпитализированы только двое остаются под наблюдением врачей. Кроме получившего сильные ожоги ребенка это мужчина, пострадавший по оценкам врачей в легкой степени.

Еще 11 пациентам оперативная медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались, отметили в минздраве.