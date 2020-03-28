Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.03.2020 12:51
Рубрика: Российский автопром

Фото: украинские полицейские пересели на Lada

Текст: Андрей Полухин
Фото: avto-nomer.ru Фото: avto-nomer.ru
Фото: avto-nomer.ru

Анекдотическая ситуация с производством и продажами на Украине российских автомобилей Lada, кажется, достигла апогея. Как минимум, одну из таких машин приобрел в свое пользование местный орган власти - представители полиции.

Фото: https://vk.com/rcinews
Lada от украинского ЗАЗа: появились первые фото

Фото автомобиля Lada 4x4 в специальной цветографической оклейке появилось на портале avto-nomer.ru. То, что снимок не фейковый, подтвердили администраторы паблика "Українські автомобілі" в соцсетях. По их данным, речь идет о покупке в лизинг. Именно поэтому на машине гражданские госномера, а не синие.

Как отмечает источник, продажи автомобилей Lada запорожской сборки идут весьма бойко. Так, к 1 марта 2020 года автосалоны реализовали 38 таких машин. В частности, 10 универсалов Largus и Largus Cross, 9 седанов Vesta, 9 внедорожников "Нива", 5 лифтбеков Granta, два седана Granta, два Xray и один универсал Vesta. Первые продажи были зафиксированы еще в декабре 2019-го.

Фото: Борис Мавлютов / wikimedia.org
Lada на украинском ЗАЗе: Renault осталась довольна качеством сборки

Ранее сообщалось, что на заводе ЗАЗ в Запорожье по договоренности с Renault начали выпускать только три модели Lada - Largus, Vesta и Xray. Кстати, крупноузловая сборка по методу SKD оказалась самым простым способом обойти санкции по реализации российских автомобилей на Украине. У этих машин в VIN-кодах меняются только первые три символа - так называемый международный код производителя.

"Буханка" стала самосвалом
Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа
#Lada