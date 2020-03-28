Фото: украинские полицейские пересели на Lada

Анекдотическая ситуация с производством и продажами на Украине российских автомобилей Lada, кажется, достигла апогея. Как минимум, одну из таких машин приобрел в свое пользование местный орган власти - представители полиции.

Фото автомобиля Lada 4x4 в специальной цветографической оклейке появилось на портале avto-nomer.ru. То, что снимок не фейковый, подтвердили администраторы паблика "Українські автомобілі" в соцсетях. По их данным, речь идет о покупке в лизинг. Именно поэтому на машине гражданские госномера, а не синие.

Как отмечает источник, продажи автомобилей Lada запорожской сборки идут весьма бойко. Так, к 1 марта 2020 года автосалоны реализовали 38 таких машин. В частности, 10 универсалов Largus и Largus Cross, 9 седанов Vesta, 9 внедорожников "Нива", 5 лифтбеков Granta, два седана Granta, два Xray и один универсал Vesta. Первые продажи были зафиксированы еще в декабре 2019-го.

Ранее сообщалось, что на заводе ЗАЗ в Запорожье по договоренности с Renault начали выпускать только три модели Lada - Largus, Vesta и Xray. Кстати, крупноузловая сборка по методу SKD оказалась самым простым способом обойти санкции по реализации российских автомобилей на Украине. У этих машин в VIN-кодах меняются только первые три символа - так называемый международный код производителя.