В Москве напомнили о последствиях для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

При этом какого-либо тотального контроля не будет, но, в то же время, отследить нарушения самоизоляции в Москве можно с помощью системы видеонаблюдения и других инструментов. В департамента добавили, что режим самоизоляции необходим прежде всего для сохранения здоровья самих пожилых москвичей.

Напомним, столичные власти обязали горожан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями соблюдать строгий домашний карантин, а выходить на улицу только в случае крайней необходимости. В качестве поддержки им предусмотрена выплата в размере четырёх тысяч рублей - две тысячи были перечислены авансом, ещё две выплатят после завершения карантина. Действует он с 26 марта по 14 апреля как мера профилактики новой коронавирусной инфекции.

Также наступающая неделя в России объявлена нерабочей - такое решение ранее принял президент Владимир Путин. Власти подчеркнули, что это время необходимо провести дома, сведя к минимуму контакты с другими людьми. Оставаться дома москвичей попросил и мэр столицы Сергей Собянин - он подчеркнул, что все девять дней с 28 марта по 5 апреля необходимо провести в квартире или на даче.