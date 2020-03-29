Что будет, если не менять масло в двигателе

Автопроизводители рекомендуют менять масло в двигателе в интервалах 10-20 тыс. км, причем это так называемый верхний предел. Фактически нужно делать поправки на характер эксплуатации машины. Скажем, при движении в пробках, под нагрузкой (например, при регулярной езде на груженом автомобиле или движении в спортивном стиле) время замены нужно сократить, как правило, на треть, а то и вдвое. Некоторые механики предлагаются ориентироваться на моточасы, ведь, согласитесь, если автомобиль "живет" в пробках, то двигатель попросит свежего масла даже при небольшом пробеге. А водители, машины которых по большей части стоят на приколе (дачники, начинающие и возрастные водители, эксплуатирующие автомобиль от случая к случаю), подчас уверены, что, поскольку машина почти не эксплуатируется, то не нужно и менять масло. Разберемся в этих нюансах.

Ездим много и не меняем масло

При таком сценарии происходит прежде всего интенсивное выгорание масла, что, как правило, решается доливом смазочного материала того же или совместимого бренда. Однако одновременно происходит также загрязнение смазочных материалов попадающими в них частицами (пылью, нагаром), уменьшение концентрации присадок и образование продуктов окисления.

Причем активность всех этих процессов напрямую зависит от свойств масла - чем оно качественнее, тем медленнее происходят процессы старения. Чем чревата несвоевременная замена смазочного материала? Прежде всего, ухудшаются смазывающие свойства.

При серьезном перепробеге (25 - 30 тыс. км) масло, каким бы дорогим и качественным оно не было, помутнеет и загустеет. Продолжите эксплуатацию - и отработанное масло превратится в подобие мазута и перестанет выполнять свою прямую задачу - смазывать трущиеся части силового агрегата. Смазывающие каналы и протоки, соответственно, забьются, наступает масленое голодание двигателя, и в конце концов мотор попросту заклинит.

Ездим мало и не меняем масло

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Обратная ситуация - когда автомобилист садится за руль пару-тройку раз в год. При таком раскладе смазочный материал в бездействующем двигателе начнет взаимодействовать с кислородом (через вентиляцию картера) и окисляться ускоренными темпами. Помните также о том, что мотор - это не герметичная пластиковая канистра. Бездействующий более года лубрикант неизбежно расслоится на фракции, будет плохо смазывать и неважно охлаждать.

Кроме того, обнажившиеся после стекания масла в картер прокладки и уплотнители вступят в химические реакции с кислородом и будут разрушаться. А это чревато уже протечками масла. Наконец, в случае долгого простоя машины (полгода и более) внутренняя часть цилиндров может даже покрыться ржавчиной. Этому процессу способствует наличие в масле загрязнений и выделившиеся из него жидкие эмульсии. Влага покроет гладкую поверхность цилиндров и запустит процесс коррозии.

Теперь представим, что вы решили поехать на автомобиле, простоявшем полгода или год без движения. Ржавчина неизбежно соединится со смазочным материалом, и процесс деградации масла пойдет уже семимильными шагами. Отсюда вывод - перед тем как запустить мотор долго стоявшей машины не поленитесь заменить масло, а еще лучше - дайте двигателю поработать сначала на промывочном масле, после чего замените его вместе с фильтром на новое. Тот же метод рекомендован, если вы купили подержанный автомобиль с неизвестной историей. Во всех случаях менять масло нужно не реже, чем раз в год.

Какое опоздание с заменой масла становится криминалом

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Если опоздать с заменой масла (нарушить интервал, рекомендованный автопроизводителем) на пару-тройку тысяч километров, негативных последствий, скорее всего, удастся избежать. Однако просрочка в 5-7 тыс. км в особенности для автомобилей, работающих в тяжелых режимах, грозит упомянутыми выше последствиями.

Интересно, что износ будет наибольшим, если вместе с несвоевременной заменой вы будете забывать вовремя подливать смазочный материал, обрекая двигатель на масляное голодание. Масляный насос в этом случае будет послушно гонять масло по кругу, но при этом частичкам лубриканта придется работать, условно говоря, и за себя, и за отсутствующий объем смазочного материала. Понятно, что такой сценарий сулит ускорение износа силового агрегата.

И тем не менее вы наверняка слышали истории о том, как некий Петя или Коля не менял масло в двигателе своей "ласточки" 50 тыс, а то и 100 тыс. км. Увы, такие истории, как правило, "с бородой" - относятся к еще советским временам и старым бензиновым атмосферным моторам, которые в нынешних реалиях редкость. С современными, высокопроизводительными агрегатами, в частности турбированными моторами, такой фокус точно не пройдет. Исключение составит, пожалуй, лишь коммерческий транспорт, где объем силового агрегата, как правило, примерно в полтора раза больше, чем у малолитражек.