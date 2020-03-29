Что будет, если не менять масло в двигателе

При таком сценарии происходит прежде всего интенсивное выгорание масла, что, как правило, решается доливом смазочного материала того же или совместимого бренда. Однако одновременно происходит также загрязнение смазочных материалов попадающими в них частицами (пылью, нагаром), уменьшение концентрации присадок и образование продуктов окисления.
Причем активность всех этих процессов напрямую зависит от свойств масла - чем оно качественнее, тем медленнее происходят процессы старения. Чем чревата несвоевременная замена смазочного материала? Прежде всего, ухудшаются смазывающие свойства.
При серьезном перепробеге (25 - 30 тыс. км) масло, каким бы дорогим и качественным оно не было, помутнеет и загустеет. Продолжите эксплуатацию - и отработанное масло превратится в подобие мазута и перестанет выполнять свою прямую задачу - смазывать трущиеся части силового агрегата. Смазывающие каналы и протоки, соответственно, забьются, наступает масленое голодание двигателя, и в конце концов мотор попросту заклинит.
Обратная ситуация - когда автомобилист садится за руль пару-тройку раз в год. При таком раскладе смазочный материал в бездействующем двигателе начнет взаимодействовать с кислородом (через вентиляцию картера) и окисляться ускоренными темпами. Помните также о том, что мотор - это не герметичная пластиковая канистра. Бездействующий более года лубрикант неизбежно расслоится на фракции, будет плохо смазывать и неважно охлаждать.
Кроме того, обнажившиеся после стекания масла в картер прокладки и уплотнители вступят в химические реакции с кислородом и будут разрушаться. А это чревато уже протечками масла. Наконец, в случае долгого простоя машины (полгода и более) внутренняя часть цилиндров может даже покрыться ржавчиной. Этому процессу способствует наличие в масле загрязнений и выделившиеся из него жидкие эмульсии. Влага покроет гладкую поверхность цилиндров и запустит процесс коррозии.
Теперь представим, что вы решили поехать на автомобиле, простоявшем полгода или год без движения. Ржавчина неизбежно соединится со смазочным материалом, и процесс деградации масла пойдет уже семимильными шагами. Отсюда вывод - перед тем как запустить мотор долго стоявшей машины не поленитесь заменить масло, а еще лучше - дайте двигателю поработать сначала на промывочном масле, после чего замените его вместе с фильтром на новое. Тот же метод рекомендован, если вы купили подержанный автомобиль с неизвестной историей. Во всех случаях менять масло нужно не реже, чем раз в год.
Если опоздать с заменой масла (нарушить интервал, рекомендованный автопроизводителем) на пару-тройку тысяч километров, негативных последствий, скорее всего, удастся избежать. Однако просрочка в 5-7 тыс. км в особенности для автомобилей, работающих в тяжелых режимах, грозит упомянутыми выше последствиями.
Интересно, что износ будет наибольшим, если вместе с несвоевременной заменой вы будете забывать вовремя подливать смазочный материал, обрекая двигатель на масляное голодание. Масляный насос в этом случае будет послушно гонять масло по кругу, но при этом частичкам лубриканта придется работать, условно говоря, и за себя, и за отсутствующий объем смазочного материала. Понятно, что такой сценарий сулит ускорение износа силового агрегата.
И тем не менее вы наверняка слышали истории о том, как некий Петя или Коля не менял масло в двигателе своей "ласточки" 50 тыс, а то и 100 тыс. км. Увы, такие истории, как правило, "с бородой" - относятся к еще советским временам и старым бензиновым атмосферным моторам, которые в нынешних реалиях редкость. С современными, высокопроизводительными агрегатами, в частности турбированными моторами, такой фокус точно не пройдет. Исключение составит, пожалуй, лишь коммерческий транспорт, где объем силового агрегата, как правило, примерно в полтора раза больше, чем у малолитражек.