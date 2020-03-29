Главврач больницы в Коммунарке сообщил последние данные по COVID-19

За последние сутки в стационар поступило 12 человек, выписаны - 10. Об этом сообщил утром 29 марта на своей странице в Facebook главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко. Эта больница стала первой в Москве, специально организованной для приема больных COVID-19.

На лечении сейчас 330 пациентов, из них с диагнозом пневмония -154. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 17 человек, на искусственной вентиляции легких - семеро.

Вчера Проценко сообщил, что приостанавливается работа волонтеров-немедиков, помогавших клинике вне инфекционных отделений. "Мы совместно со штабом #anticoronahelp приняли непростое, но важное решение - остановить работу волонтеров-немедиков в Коммунарке, понимая высокий риск для них, а главное их родителей и близких", - сообщил Проценко.

Он еще раз напомнил: лучшее, что каждый может сделать сегодня для сдерживания эпидемии - это соблюдать режим самоизоляции.