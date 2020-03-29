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29.03.2020 09:19
Рубрика: Спорт

СМИ: Открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля 2021 года

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Koji Sasahara, File Фото: AP Photo/Koji Sasahara, File
Фото: AP Photo/Koji Sasahara, File

Организаторы Летних Олимпийских игр в Токио рассматривают возможность провести открытие 23 июля 2021 года.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Олимпийское расписание Игр-2020 уже сейчас настраивается и перестраивается

Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что новые даты проведения Игр будут определены в течение трех недель. При этом оргкомитет "Токио-2020" заявил, что соревнования должны пройти в период с июня по сентябрь следующего года.

Но американское издание сообщает, что Международный олимпийский комитет может объявить о датах проведения Олимпиады-2020 в ближайшее время. По всей видимости, МОК уже определился с этим вопросом и ожидается, что окончательное решение будет принято в воскресенье.

О переносе Олимпиады на год из-за пандемии коронавируса МОК сообщил 24 марта. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио

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