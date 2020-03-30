Китайскую копию Land Cruiser 200 показали на видео

Перспективный китайский внедорожник Hengtian L4600, который является нелицензионной копией Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.

Национальный патент на внедорожник был оформлен еще полгода назад, но модель до сих пор не поступила в продажу. Начато ли его производство, не сообщают даже китайские автомобильные издания.

Если экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса COVID-19, приведет к закрытию проекта, рады будут только в Toyota, ведь китайская копия точно воспроизводит Land Cruiser 200 не только в дизайне, но в конструкции и технических характеристиках.

Внедорожник Hengtian использует рамное шасси с независимой подвеской спереди и зависимой на пружинах сзади. Под капотом не 4-цилиндровый мотор "на стимуляторах", а оригинальный бензиновый двигатель V8 рабочим объемом 4,6 л. производства Futai Power Co.. По мощности (286 л.с.) вполне сопоставим с тойотовской "восьмеркой" 4.6 (309 л.с.).

Откуда у компании, образованной в 2011 году, такой дорогостоящий двигатель? Дело в том, что она является частью национального промышленного конгломерата Sinomach, а ее основным профилем является проектирование и производство двигателей и трансмиссий для военной техники.

Внедорожник Hengtian при сопоставимых с Land Cruiser 200 габаритной ширине (2026 мм) и высоте (1932 мм) на довольно существенные 289 мм длиннее и на 100 мм больше по колесной базе. В салоне могут разместиться до семи человек.