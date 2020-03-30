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Рубрика: В мире

КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки

Лиер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS/KCNA Лиер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS/KCNA
Лиер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS/KCNA

В Северной Корее состоялись испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки. Об этом сообщила в понедельник центральная газета народной республики "Нодон синмун", подчеркнув успех мероприятия.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Отмечается также, что испытательные стрельбы проводились с целью подтверждения тактических и технических характеристик установки. При этом газета не приводит подробностей о типе пусковой установки, пишет ТАСС.

Ранее Комитет начальников штабов Южной Кореи, проинформировал о том, что 29 марта КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Они пролетели 230 км.

Напомним, до этого Северная Корея проводила пуски неделю назад, 21 марта. Тогда под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына были испытаны новые тактические управляемые ракеты.

В мире Восточная Азия Северная Корея

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