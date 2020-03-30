Минпромторг разрабатывает меры поддержки автопроизводителей

Правительство России рассматривает различные варианты поддержки автопроизводителей и дилеров, пострадавших из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

Эти меры будут предусмотрены в пакете первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавируса, отметили в министерстве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что поддержка будет оказана самым пострадавшим отраслям. Минпромторгу и другим министерствам поручено отслеживать финансовое состояние системообразующих предприятий России.