Дороги в Москве стали свободнее на 70 процентов

Из-за введения режима самоизоляции в Москве дороги утром в понедельник стали свободнее на 70 процентов, чем в обычный столичный мартовский понедельник. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Согласно данным департамента, к 9 утра, когда обычная загрузка дорог равна 6-7 баллам, сегодня она была равна всего 2 баллам. Как отмечают специалисты, в среднем снизилось количество личного автотранспорта на 38 процентов, пользоваться каршерингом стали на 56 процентов меньше и почти на половину сократилось использование такси. В связи с этим, в целом дороги стали свободнее на 70 процентов и более чем на 80 процентов снизилось число ДТП.

Как отмечают специалисты меньше стало и пассажиров в общественном транспорте. Так, на 77 процентов снизилось количество пассажиров метро, более чем на 65 процентов - пассажиров наземного транспорта и почти на 60 процентов - пассажиров в электричках. Что касается междугороднего сообщения, то из Московской области приехало на 60 процентов пассажиров меньше, чем обычно. При этом в пятницу и выходные наблюдался массовый выезд транспорта из города в сторону области. По данным дептранса, из Москвы в область всего выехало и не вернулось за вчера и сегодня около 0,12 млн машин.