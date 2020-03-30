Стала известна вся правда о краш-тестах Lada

Краш-тест - незаменимый этап при создании или модернизации автомобиля. Однако разбивать автомобили раз за разом накладно для автопроизводителя, поэтому все прогрессивные компании перешли на краш-тесты в виртуальной среде.

По словам директора "Ростеха" Олега Евтушенко, которого цитирует РИА Новости, АвтоВАЗ проводит 75-80% краш-тестов виртуально, и при этом результаты, полученные на компьютере, всегда совпадают с контрольными физическими тестами.

Также Евтушенко отметил, что при разработке автомобилей давно и успешно применяется технология виртуального моделирования. Инженерами на компьютерах просчитываются аэродинамика, безопасность, акустика, жесткость и долговечность кузова.

Напомним, ранее АвтоВАЗ отчитался о глубокой модернизации конвейера в Тольятти: линии сборки семейств Lada Granta и Datsun и линию B0, с которой сходят Lada Largus, Xray и Renault Sandero, Logan. Также на заводе был открыт новый испытательный трек, на котором обкатывают автомобили перед отправкой дилерам.