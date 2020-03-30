Постановление правительства Тюменской области от 30 марта 2020 года № 164-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

текст постановления изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 206 от 25.03.2020 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 323 "О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1. Ввести с 18 марта 2020 года в Тюменской области режим повышенной готовности.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций".

3. Приостановить с 18 марта по 10 апреля 2020 года в Тюменской области:

3.1. проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, организуемых в помещениях государственных или муниципальных организаций (учреждений);

3.2. проведение мероприятий, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в помещениях, находящихся в частной собственности, с числом участников мероприятия более 50 человек одновременно;

3.3. образовательный процесс (включая программы дополнительного образования) в зданиях всех образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность в Тюменской области (кроме дошкольных образовательных организаций), организовав реализацию общеобразовательных и профессиональных образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий;

3.4. выезды групп обучающихся на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран, организованные образовательными организациями, указанными в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, либо их представителями;

3.5. предоставление услуг населению учреждениями культуры, осуществляющими свою деятельность в Тюменской области, в том числе выезд творческих коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных учреждений на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран;

3.6. выезд спортивных делегаций и спортивных клубов на территории других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, стран;

3.7. посещение родителями, иными законными представителями, иными лицами загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных центров, баз и комплексов, детских оздоровительнообразовательных центров, специализированных (профильных) лагерей и других лагерей, а также проведение выездных мероприятий при участии пребывающих в данных лагерях детей;

3.8. деятельность ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, исключить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, а также при выездном обслуживании.

4. Обязать граждан, прибывающих из зарубежных стран на территорию Российской Федерации, в соответствии с требованиями постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19":

4.1. незамедлительно сообщать на горячую линию, организованную в Тюменской области, о своем возвращении из-за рубежа в Российскую Федерацию и обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, исключив посещение места работы, учебы, иных общественных мест (аналогичное требование распространить и на совместно проживающих с указанными гражданами);

4.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

4.3. соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

5. Рекомендовать:

5.1. работодателям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим деятельность в Тюменской области:

организовать возможность обработки работниками и посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками;

осуществлять контроль температуры тела работников при входе работников в здание работодателя и в течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

оказывать содействие в соблюдении работниками режима самоизоляции на дому;

ограничить направление работников в командировки, особенно за пределы территории Российской Федерации, кроме важных, срочных, не подлежащих отмене или переносу на иной период;

приостановить проведение корпоративных мероприятий, участие работников в иных массовых мероприятиях;

проводить рабочие встречи, совещания и иные подобные мероприятия посредством видео-конференц-связи (при наличии технической возможности);

руководствоваться рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

5.2. владельцам транспорта общего пользования, предоставляющего услуги населению Тюменской области, обеспечить его обработку с применением дезинфицирующих средств с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

5.3. управляющим компаниям, иным организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными на территории Тюменской области, организовать уборку помещений общего пользования в многоквартирном доме с применением дезинфицирующих средств с соблюдением при проведении уборки рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции;

5.4. собственникам зданий в Тюменской области, в которых расположены торговые центры, организовать возможность обработки посетителями рук с кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

6. С 28 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года:

6.1. гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания согласно приложению к настоящему постановлению, обеспечить режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

Работодателям при наличии в штате или привлечении к работе на основании договоров гражданско-правового характера граждан старше 65 лет, граждан, имеющих заболевания согласно приложению к настоящему постановлению, обеспечить их отстранение от работы путем перевода (при наличии возможности) на дистанционный способ исполнения трудовых обязанностей или представить оплачиваемый отпуск (больничный).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также работникам здравоохранения;

6.2. Департаменту социального развития Тюменской области обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего постановления, в размере 2000 рублей;

6.3. ввести во всех медицинских организациях стационарного типа вне зависимости от организационно-правовой формы строгий противоэпидемический режим;

6.4. приостановить проведение плановой диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров во всех медицинских организациях независимо от организационно-правовой формы собственности;

6.5. организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение мер ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по оплате за жилое помещение гражданами, указанными в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего постановления, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в установленный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период у лиц, указанных в подпункте 6.1 пункта 6 настоящего постановления, не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

6.6. приостановить предоставление государственных и муниципальных услуг, доступных для получения в электронном виде (предусматривающих подачу заявления и обязательных документов, а также получение результата услуги в электронном виде), в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области, организовав предоставление государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области, исключительно по предварительной записи граждан.

Приостановить работу территориально обособленных структурных подразделений ГАУ ТО "МФЦ", за исключением территориально обособленных структурных подразделений в р. п. Богандинский, р. п. Боровский, р. п. Винзили, п. Каскара, п. Демьянка, п. Туртас;

6.7. ввести режим дистанционной регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей работы (первичный прием) и перерегистрации граждан в качестве безработных.

Предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в области содействия занятости населения, не указанных в абзаце первом настоящего пункта, требующих очной явки граждан и работодателей в ГАУ ТО Центры занятости населения, осуществлять исключительно по предварительной записи;

6.8. рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

7. Органам местного самоуправления, Департаменту образования и науки Тюменской области, руководителям общеобразовательных организаций, финансируемых из областного и (или) местных бюджетов, обеспечить с 30 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года выдачу продуктовых наборов обучающимся из малоимущих семей и (или) получивших государственную социальную помощь, а также обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

8. Приостановить с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года в Тюменской области:

8.1. деятельность предприятий розничной торговли, за исключением:

аптек, аптечных пунктов;

торговых объектов, осуществляющих реализацию универсального ассортимента продовольственных товаров, а также специализированных магазинов продовольственных товаров;

специализированных торговых объектов, осуществляющих реализацию медицинских изделий и (или) технических средств реабилитации;

8.2. деятельность торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов, за исключением расположенных на их территории торговых объектов, осуществляющих реализацию универсального ассортимента продовольственных товаров (супермаркетов и гипермаркетов);

8.3. деятельность предприятий общественного питания, за исключением деятельности по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания, и розничной продажи продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания.

Данные ограничения не распространяются на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания исключительно для работников организаций;

8.4. деятельность предприятий (организаций) бытового обслуживания населения, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей (далее - организации), оказывающих бытовые услуги, за исключением организаций, оказывающих ритуальные услуги, а также организаций, определенных в рекомендациях Минтруда России работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", одобренные по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 26.03.2020 (размещены на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.rosmintrud.ru);

8.5. деятельность аттракционов (временно устанавливаемых (перевозимых) и стационарных), зоопарков, аквапарков, СПА-комплексов, банно-оздоровительных комплексов, фитнес-комплексов;

8.6. посещение парков, скверов, набережных, детских и спортивных площадок и иных открытых мест массового отдыха людей;

8.7. оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

9. Организациям, индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с пунктом 8 настоящего постановления, обеспечить ношение персоналом санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения.

10. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

11. Обязать органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

12. Приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года в Тюменской области бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), профилакториях, туристских базах, базах отдыха, СПА-отелях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

13. Департаменту по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области обеспечить информирование населения о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции, введенных настоящим постановлением.".

Губернатор области А.В.Моор







