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30.03.2020 16:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из-за нарушений режима тюменцам пообещали московские меры по COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюменской области могут ввести такие же ограничительные меры, как в столице, если жители сибирского региона будут нарушать установленные сейчас правила.

"Если мы увидим, что серьезное число жителей не придерживаются указанного режима разобщения, мы можем ввести меры, аналогичные тем, что были введены в Москве", - цитирует оперативный штаб замгубернатора Андрея Пантелеева.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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По данным тюменского правительства, выходные показали, что заставить людей сидеть дома порознь не получилось.

"Люди продолжают посещать магазины, прогуливаются, очень много ездят на личном и общественном транспорте. Мы в тестовом режиме проверили поездки граждан старше 65 лет. На каждого пришлось более трех поездок. Либо вы нас не услышали, либо не до конца понимаете риски", - говорит замгубернатора Ольга Кузнечевских.

Результат такой активности: транспортные карты у пожилых нарушителей самоизоляции будут заблокированы. Так же органы внутренних дел получили предписание наблюдать за теми, кто должен находиться дома.

Сейчас в регионе действует особый режим повышенной готовности. Представители надзорных и контролирующих органов вышли в рейды: проверяют, как соблюдают режим предприятия, которые не вошли в список исключений и должны были приостановить работу.

Между тем

29 марта пришел положительный результат на коронавирус еще у одного жителя Тюмени. Он контактировал с предыдущим заболевшим, его сразу взяли на контроль и с 20 марта он находился в больнице - чувствует себя хорошо, температуры нет. У двух других больных коронавирусом состояние прежнее. 21 человек в инфекционной больнице - это контактные с тремя подтвержденными случаями.

В обсерваторе - 71 человек, у всех анализы на Covid-19 отрицательные. В режиме самоизоляции - около пяти тысяч человек, они все вернулись из других стран и получили предписание.

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