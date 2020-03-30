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Текст:   Георгий Панин 
05:00 30.03.2020

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Социальные пенсии вырастут на 6,1 процента

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 13 марта 2020 года № 270 "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий".

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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В документе отмечается, что коэффициент индексации определен в размере 1,061. То есть рост составит 6,1 процента.

Социальные пенсии получают по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны. Соцпенсию по старости назначают тем, кому не хватает стажа для начисления страховой пенсии.

Также будут проиндексированы выплаты по государственному пенсионному обеспечению.

Быстрые платежи подешевеют

С 1 апреля Центробанк обнуляет свои тарифы для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей. Это следует из сообщения регулятора.

Таким образом, граждане смогут бесплатно или с минимальными комиссиями переводить деньги с карты на карту банков в этой системе.

Обнуление тарифов ЦБ продлится до 30 июня 2022 года.

Ипотека станет доступнее

Банк России снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которая будет выдаваться гражданам с 1 апреля. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Это сделано, чтобы обеспечить доступность ипотечного кредитования, когда банки приостанавливают снижение ставок из-за пандемии коронавируса и падения рубля.

"Ипотека станет чуть-чуть доступнее с 1 апреля по сравнению с февралем-мартом. Но доступнее не в плане процентной ставки, а в плане получения кредита, - рассказал "РГ" Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. - Суть надбавок в том, что они вынуждают банки внимательнее просматривать кредитную историю и доходы потенциального заемщика, а также уровень долговой нагрузки". Имеет значение и размер первоначального взноса. Чем он меньше и чем выше уровень долговой нагрузки заемщика (человек имеет другие кредиты или небольшую зарплату), тем больше проблем возникало у желающего взять кредит.

И если до 1 апреля, поясняет эксперт, заемщику с одним-двумя кредитами могли либо отказать в ипотеке, либо выдать ее с большим процентом, то в апреле вероятность положительного решения и чуть более мягкой ставки будет несколько выше.

Фото: iStock
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"Надбавки к коэффициентам риска по ипотеке снижают для того, - говорит Алексей Кричевский, - чтобы у банков не было дополнительных стимулов повышать ставку по кредитам. Поскольку она, итак, уже несколько возросла из-за ослабления рубля, которое, в свою очередь, произошло из-за пандемии и падения цен на энергоресурсы после развала сделки ОПЕК+. Для человека, который берет ипотеку, по большому счету, это не несет никакой дополнительной нагрузки. Просто Центробанк несколько смягчил условия для банков, которые будут выдавать кредит заемщику с приличной долговой нагрузкой".

Банк России также утвердил и другие меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса.

Полис ОСАГО: цена зависит от водителя

С 1 апреля коэффициент бонус-малус (КБМ) будет пересчитан для всех владельцев транспорта. Это говорится в указании Банка России о страховых тарифах.

Фото: a2bb5s / istock
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Напомним, что КБМ - это индивидуальный коэффициент водителя, который позволяет получить скидку за безаварийное вождение. Также это один из показателей, влияющих на цену полиса ОСАГО.

Так что если с 1 апреля 2019 года машина не попадала в ДТП, и водитель не обращался за страховкой, то с 1 апреля 2020 года он получит скидку. Если же он стал виновником аварии, то для него с 1 апреля КБМ поднимется.

Маткапитал оформят автоматически

С 15 апреля после рождения ребенка сертификат на материнский капитал будет оформляться автоматически, как только родители зарегистрируют малыша и им выдадут свидетельство о рождении. Об этом говорится на сайте Минтруда.

Таким образом, родителям не нужно собирать справки и делать запрос на выдачу сертификата. Все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно от других ведомств.

А родителям с приемными детьми придется, как и сейчас, самим заниматься оформлением сертификата на материнский капитал.

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