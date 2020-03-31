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31.03.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Бестселлер Haval H6 заменят новой моделью

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Great Wall. Фото: Пресс-служба Great Wall.
Фото: Пресс-служба Great Wall.

Haval, дочерняя компания Great Wall, готовит к выходу две новые модели, индексы которых "засветились" на скриншоте маркетингового плана. Наряду со знакомыми автомобилями - H6, H9, F7 и F7x - в списке присутствуют загадочные B01 и B06.

На данный момент известно, что B01 и B06 созданы на новой платформе. "Ноль первый" является преемником Haval H6. Но при этом существует вероятность, что B01 и H6 будут выпускаться параллельно. Такой сценарий развития событий может продиктовать популярность текущей модели, обусловленная соотношением цены к качеству и опциональному оснащению.

Фото: Пресс-служба Haval.
Haval выпустит бюджетную версию конкурента Prado

Первое поколение "эйч-шестого" появилось в 2011 году, второе - в 2017-ом, и с момента выхода на рынок по 2019 год дилеры Haval продали 3 миллиона экземпляров SUV.

В феврале 2020 года Haval презентовала Concept H, который, можно предположить, является прообразом преемника H6. Информации о B06 пока нет никакой.

В России Haval H6 представлен первым поколением и доступен с бензиновым турбомотором объёмом 1.5 литра мощностью 143 л.с. Для моноприводных версий предложены 6-ступенчатые МКП и "автомат", для H6 4WD - только "механика". Цена начинается от 1 148 000 рублей.

Фото: www.autohome.com.cn
#Haval